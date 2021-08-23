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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepede misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcuları Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır.

Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mete Gazoz okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur
OYNAT 02:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mete Gazoz okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik eden Erdoğan, 'Kiminiz ailenizin teşvikiyle başladınız. Mete gibi babasının keşfiyle bu yola koyulan bir sporcumuz ve tabi ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur.' dedi.


Sizler sadece madalya kazanmadığınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.

Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının altında gayret vardır. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, kulübüyle topyekün işbirliğinin sonucudur.

Kiminiz ailenizin teşvikiyle başladınız. Mete gibi babasının keşfiyle bu yola koyulan sporcumuz ve tabi ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur. Kiminiz başka bir efsaneyi örnek aldığınız için oldunuz. Başarıya giden zorlu süreçte sizinle aynı hedefe kilitlenen insanlar, kurumların desteğini yanınızda buldunuz. Ve Türkiye'nin daha önce sınırla varlık gösterdiği spor branşları olmak üzere atağa kalmasının nedeni sizin emeğinin yanında bu zincir halkasından kopmaması olmuştur.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
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