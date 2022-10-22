Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da: Dev projeler hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

https://t.co/2uLHwplkWC — Yeni Şafak (@yenisafak) October 22, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"Siz bizi yola çıktığımızdan bugüne hiç yanlık koymadınız. Hep birlikte beraber oldunuz. Dik durdunuz, diklenmeden diklendiniz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir.

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık.

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TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim kapsamında 2 bin 500 daha konut kazandırıyoruz.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık.

Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...