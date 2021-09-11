Yalanla iktidar peşindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Afet haberini alır almaz devletin tüm imkanlarını vatandaşalar için seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Devletimiz artık 80’lerin, 90’ların enkaz altında kalan devleti değildir” dedi.

MUHALEFET İSTİSMAR PEŞİNDE KOŞTU

Bu süreçte tek kaygılarının muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine yaşananları günlük siyasetin kısır tartışmalarına meze yapması olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hep söylediğim gibi bizi iş yapmak, hizmet üretmek değil muhalefetin yalan ve iftiralarıyla uğraşmak yoruyor. Bizi başkalarının tuzaklarından ziyade ülkemizdeki kimi çevrelerin basiretsizliği hatta ihanete varan gafleti üzüyor. Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri milletin acısını paylaşmak yerine istismar peşinde koştular. Uçak meselesinden araç gerece kadar olmadık iftiralarla yetmediği yerde yalan terörüne başvurarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Sadra şifa olacak hiçbir adım atmadıkları gibi sahada canla başla mücadele veren arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu kırmaya çalıştılar.

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Daha önce yüzlerce kez şahit olduğumuz gibi tabii afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin milli meseleler dahil hemen her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur. Hep birlikte yaşadıklarımız bu ülkenin halen en büyük eksiğinin yerli ve milli muhalefet açığı olduğunu göstermiştir.”

AKŞENER’E TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren Erdoğan, Gezi Parkı olaylarında ‘Zulüm 1453’te başladı.’ sloganlarını hatırlatarak, “Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim, sizler kim?” ifadesini kullandı.

YENİ BİR OYUNUN PARÇASI

Birilerinin gözünde Türkiye’nin hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli ve kritik bir ülke olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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“Türkiye’ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor. Milletimizin iç barışını dinamitlemeye yönelik girişimlerin artması, bunun en açık işaretidir. CHP’nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da ‘Bizans’ benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, yine bu oyunun bir parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor. Partilerini saran taciz, tecavüz, yolsuzluk ve hırsızlıkla yüzleşmek yerine ellerindeki kiri ve pası partimize bulaştırmaya gayret ediyorlar. Başarılı olmayacaksınız. Zira milletimiz kuklayı da kuklacıyı da gayet iyi görüyor.

Allah’ın izniyle ne biz ne de milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi, CHP’nin kutuplaştırıcı siyasetine kesinlikle kurban etmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”

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Muhalefetin toplumsal olaylar karşısındaki tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin nefret siyasetinin fitilini ateşlediğini belirterek “Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor” dedi.

KADINA DEĞER VERSELERDİ TACİZLERE ENGEL OLURLARDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970’lerin ideolojik kavgalarının veya 1990’ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.” dedi. Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’nın, gerçekleştirdiği programda, katılımcılara, video konferansla hitap etti. “Ne kadar bizi taklit ederlerse etsinler, diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, hala riyakar, hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Biliyorsunuz, tacizin, tecavüzün, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi, kadın da değildir, insan da değildir. Bunların tek derdi kendi kişisel hırslarını, çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır, artırmaktır. Şayet kadını bizim gördüğümüz gibi eşref-i mahlukat, insanoğlunun yarısı, en şerefli konum olan anne, eş, evlat, hayatın her alanında birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti’nin farkı, kendiliğinden ortaya çıkacaktır.”

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FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı’nda 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin toplu açılış töreninde de konuştu.

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planladıklarını ancak Akdeniz ve Ege’de yaşanan yangınlar, Karadeniz’de yaşanan seller nedeniyle ziyareti ertelediklerini dile getiren Erdoğan, devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarlarının tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalıştığını bildirdi.

ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINACAK

19 yıldır yaptıkları gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletin gönlündeki yerlerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? ‘128 milyar dolar nerede’. Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.”

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SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ

Türkiye’yi “yokların ve yoksulların ülkesi” olmaktan kurtardıklarını, bugünkü sıkıntıları da yine kendilerinin çözeceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızın derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip bunlara çareler üretecek, çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avara kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlar, abesle iştigal edenler bu milletin hiçbir derdine derman olamazlar. Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler.