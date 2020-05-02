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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüş tarihi olan 2 Mayıs 2017'nin 3. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Erdoğan'ın, partisine dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin bulunduğu videoya da yer verildi.

''Biz bu yoldan dönmeyeceğiz''
OYNAT 00:00
''Biz bu yoldan dönmeyeceğiz''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından anlamlı bir video paylaşımında bulundu. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz bu yoldan dönmeyeceğiz'' dedi.


"#BuYoldanDönmeyeceğiz" etiketinin yer aldığı paylaşımda, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Gece gündüz gittiğimiz bu yolun, uzun ince bir yol olduğunu, Allah'ın izni, milletimizin desteği ile daha çok katedeceğimiz yol olduğunu bildik ve bununla devam ettik. Rabb'im ömür ve imkan verdikçe, milletimize hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü bu kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan.

İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi Meclis'e sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan."

Bu arada, 16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti'ye yeniden üye olmuştu. 979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye’nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı aralamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmişti.

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