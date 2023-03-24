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Cumhurbaşkanı Erdoğan orucunu Hatay'da depremzedelerle açtı: Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu."Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettiği dersi verecektir" ifadelerini kullandı.

19:39 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nerede olursak olalım kalbimiz depremzedelerle. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettiği dersi verecektir. Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için daha önceliklidir. Dertlerinize derman olabilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ın alt yapısı üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor.


Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi Cumhur İttifakı olarak kardeş belediye ilan ettik, Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Isparta, Nevşehir, Tokat ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 Ak belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleri depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özverili çalışıyor siz biliyorsunuz.


Ayrıntılar geliyor...

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Hatay
#İftar
32 dakika önce
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