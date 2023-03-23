Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Konteyner vermek için ya CHP ya da HDP'ye üye olmamızı istediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduğu esnada yanına giden bir depremzede, CHP'den konteyner istediğini ve bunun karşılığında "Sana biz konteyner veremeyeceğiz. Ya CHP'ye ya HDP'ye üye olacaksın ki üyelik karşılığında gelip alacaksın." yanıtını aldığını söyledi.









CHP'li Öztunç söz verip saatlerce bekletti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir çadıra gittiğini, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da olduğunu belirten depremzede, Öztunç'un kendisine iki çadır sözü verdiğini söyledi.





Orada beklediğini ancak kendisine çadır verilmediğini söyleyen depremzede, "Çadırları kendi çevrelerine dağıttılar. 'Ne oldu?' dedim, 'Çadır kalmadı bir dahaki sefere' dediler. Ben çektim gittim. İki gün sonra bana konteyner göndereceğini söyledi. Öztunç beni aradı. Bana dedi ki 'Sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum bana konumunu at.' Çocuk konum attı, çocuğa 'Yanıma gel' demiş iş adamı. 'Ali Öztunç'un talimatı var sana yardım edeceğiz' demiş." ifadelerini kullandı.





Kendi görüşlerinden olmadığını öğrenince vazgeçtiler





Çocuğunun konteyner almak için iş adamının yanına gittiğini belirten depremzede, orada CHP'li ilçe başkanı dahil bazı kişilerin "Bu adam bize ters" dediğini aktardı.





CHP ve HDP'ye üyelik şartı





Yine konteyner alamadığını ve sonrasında iş adamına kendisinin ulaştığını söyleyen depremzede, "Beyefendi size konteyner vermemiz için il başkanı bile karşı çıkıyor, siyasiler karşı çıkıyor. Sana biz konteyner veremeyeceğiz. Ya CHP'ye ya HDP'ye üye olacaksın ki üyelik karşılığında gelip alacaksın." yanıtını aldı.





'Ne vatanımı ne de bayrağımı satarım'





Depremzede, görüştüğü iş adamına "Ben canlarımı verdim ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerleri de istemiyorum. devletim bana iki konteynere verecekti dört konteyner verdi. Siz bana iki çadır verecektir devlet 10 çadır verdi. Tır ile gıda, odun, kömür gönderdi. Bizim sizin hiçbir şeyinize ihtiyacımız yok, vatan hainisiniz" cevabını verdiğini söyledi.



