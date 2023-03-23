Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Konteyner vermek için ya CHP ya da HDP'ye üye olmamızı istediler

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giden bir depremzede, konteyner talebinde bulunduğu CHP'nin kendisine "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye ol" şartı sunduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un kendisine konteyner sözü verdiğini, sonrasında konteyner temini için ulaştığı iş adamından bu şartı öğrendiğini belirten depremzede, "Ben canlarımı verdim ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerleri de istemiyorum." yanıtını verdiğini anlattı.

21:04 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarı için gittiği Kahramanmaraş’ta depremzedelerin dertlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarı için gittiği Kahramanmaraş’ta depremzedelerin dertlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduğu esnada yanına giden bir depremzede, CHP'den konteyner istediğini ve bunun karşılığında "Sana biz konteyner veremeyeceğiz. Ya CHP'ye ya HDP'ye üye olacaksın ki üyelik karşılığında gelip alacaksın." yanıtını aldığını söyledi.



CHP'li Öztunç söz verip saatlerce bekletti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir çadıra gittiğini, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da olduğunu belirten depremzede, Öztunç'un kendisine iki çadır sözü verdiğini söyledi.


Orada beklediğini ancak kendisine çadır verilmediğini söyleyen depremzede, "Çadırları kendi çevrelerine dağıttılar. 'Ne oldu?' dedim, 'Çadır kalmadı bir dahaki sefere' dediler. Ben çektim gittim. İki gün sonra bana konteyner göndereceğini söyledi. Öztunç beni aradı. Bana dedi ki 'Sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum bana konumunu at.' Çocuk konum attı, çocuğa 'Yanıma gel' demiş iş adamı. 'Ali Öztunç'un talimatı var sana yardım edeceğiz' demiş." ifadelerini kullandı.


Kendi görüşlerinden olmadığını öğrenince vazgeçtiler


Çocuğunun konteyner almak için iş adamının yanına gittiğini belirten depremzede, orada CHP'li ilçe başkanı dahil bazı kişilerin "Bu adam bize ters" dediğini aktardı.


CHP ve HDP'ye üyelik şartı


Yine konteyner alamadığını ve sonrasında iş adamına kendisinin ulaştığını söyleyen depremzede,
"Beyefendi size konteyner vermemiz için il başkanı bile karşı çıkıyor, siyasiler karşı çıkıyor. Sana biz konteyner veremeyeceğiz. Ya CHP'ye ya HDP'ye üye olacaksın ki üyelik karşılığında gelip alacaksın."
yanıtını aldı.

'Ne vatanımı ne de bayrağımı satarım'


Depremzede, görüştüğü iş adamına "Ben canlarımı verdim ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerleri de istemiyorum. devletim bana iki konteynere verecekti dört konteyner verdi. Siz bana iki çadır verecektir devlet 10 çadır verdi. Tır ile gıda, odun, kömür gönderdi. Bizim sizin hiçbir şeyinize ihtiyacımız yok, vatan hainisiniz" cevabını verdiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuştu. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerine göz yumulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin. (Şehit ailelerine) Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum." dedi.

#Kahramanmaraş
#Depremzede
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#CHP
#HDP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.