Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: 24 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.





Toplantı öncesi iki ülke arasında çeşitli alanlarda 24 anlaşmaya imza atıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;





Aziz kardeşim, sayın Başbakan sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.





İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kadim kardeşlik bağıyla birbirine bağlı iki ülkedir.





"İlişkilerimizi güçlendirme noktasında mutabık kaldık"





Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbine verdiği destek Pakistan'ın kurucuları Muhammed Ali Cinnah ve Muhammed İkbal'ın Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örneğidir.





Konseyimizin 7. toplantısını tamamladık. Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.





İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.





Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik.





Türkiye Pakistan arasındaki ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinde Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar taziye ve destek mesajlarının Pakistan ile gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.





Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrar için mücadelesini takdir ediyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz.





Şehit düşen Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG-PKK DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi, okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi bu konudaki iradenin en anlamlı çıktılarıdır.





Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dahilinde çözülmesini istiyoruz. Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır.





"Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz"





Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz. Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.





Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Anlaşmaların ülkelerimize ve bölgelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şahbaz kardeşime teslim edeceğim TOGG'un Türkiye Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Yerli elektrikli otomobilin sayın cumhurbaşkanı için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.









Şahbaz Şerif'in açıklamaları şu şekilde;





Pakistan halkı adına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hoş geldin" dileklerimi iletiyorum. Değerli cumhurbaşkanını burada görmekten onur duyuyoruz. İki ülke arasında önemli ilişki vardır. Bu ilişki yüz yıllar öncesine dayanan büyük dostluk ilişkisi.





Türkiye, Pakistan'ın en zor zamanlarında yanında olmuştur. Sel felaketinde yanımızda olduğunuzu hep hissettirdiniz.





Hazır bu felaket günlerinde bir araya gelmişken Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin bir dörtlüğünü hatırlatmak istiyorum size; Şefkatte Güneş gibi ol cömertlikte nehir gibi ol.





Ortaklığımızın temelini oluşturan unsurlar daim olacaktır. İkili ilişkilerimizin yeni safhaya ilerliyor olmasından memnunuz.





Çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek isterim. Türkiye, dünyada en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Her zaman ülkenize liderlik ettiniz, mazlumların hakkını savundunuz. Müslüman dünyası sizi yakından, dikkatle dinledi.





Sizler her zaman Keşmir'de Pakistan halkına dikkat çektiniz, halkın yanında oldunuz. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta sizin yanınızda olup net duruş sergiledik.





"Dostluğumuz sonsuza kadar yaşasın"





Pakistan'ın ve silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadeleye desteğiniz için teşekkür ediyorum. Terörizmde kayıplar yaşarken sizlerin her zaman desteğini hissettik. Terörizmin Afganistan'dan yayılmasını istemiyoruz. Ticaret, yatırım, iş birliği, tarım gibi konularda onlarca mutabakat imzaladık. Özel ekonomik bölgenin kurulması, imalat sanayi noktasında bu girişimler bizi mutlu ediyor. Umarım bu noktadaki kararlılığımız devam eder. Bu kararlar ve projelerin eylemlere dönüşmesini takip edeceğim. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Dostluğumuz sonsuza kadar yaşasın.





Resmi törenle karşılandı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.









Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak Başbakan Şerif ile görüşmek üzere Başbakanlık binasına doğru ilerlerken, güzergah boyunca Pakistan'a özgü gösteriler sergilendi ve yöresel kıyafetler giyen gruplar tarafından karşılandı.





Türk ve Pakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçen Erdoğan'ı, Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Şerif karşıladı.





Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.









Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.





Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Saygı Uçuşu"nu izledi.





Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Şerif, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.





Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.







