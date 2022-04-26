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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivme sürmeli
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivme sürmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivme sürmeli
Erdoğan-Putin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK'

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

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