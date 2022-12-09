Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da TRT World Forum'unda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

"Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT World Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.

Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.

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Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da çok ciddi mesafe aldık.

Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

TRT sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. TRT, egemen medya düzenine karşı farklı bir alternatif olmuştur.

"SAVAŞIN KAZANANI BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz bunun için yoğun bir diplomasi trafiği oluşturduk.

İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir.

TAHIL KRİZİ

Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu.

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Tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü sayın Putin ve Zelenskiy ile görüşmemiz olacak. Krizi çözüp tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

"KİMSE BİZE HESAP SORAMAZ"

Terör örgütlerine destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açık. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD’ye terörle mücadele tepkisi: Kimse bize hesap soramaz

ERDOĞAN'DAN HAREKAT MESAJI

Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları sonuçlandıracak iradeye sahip olduğumuzu herkese gösterdik

Terörle mücadele küresel işbirliği ile yapılmalı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk.Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la mücadele veriyor mu?

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Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.

ABD'YE SERT TEPKİ

NATO'da beraberiz, Yunanistan adalarını silahlandırıyorsunuz. Daha F-16 meselesi çözülmedi. Parasını verdiğimiz halde bu meseleyi hala çözemedik.