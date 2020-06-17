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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 1400te Bahçeli ile görüşecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi ve ekonomi alanlarında pek çok isimle bugün bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP lideri Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun.

İLK TEMAS BAHÇELİ İLE

  • Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Görüşmede, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Harekatı, Ayasofya'nın ibadete açılması, siyasi partiler kanunu gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN YOĞUN PROGRAMI

Erdoğan, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti saat 15.00'te kabul edecek.

Bu toplantının ardından ise saat 16.00'da YÖK Başkanı Yekta Saraç ile önümüzdeki dönemde yapılacak sınavların ele alınması beklenirken, son olarak da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da saat 17.30'da kabul edecek.

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