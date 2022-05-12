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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi: Çalışmalarınızı hızlandırın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bu merkezlerde rehabilite edilecek.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi, çalışmalara hız verilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında Beykoz'da hayvan barınağını incelemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan’ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları için barınaklar kurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum: Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızı korumuş hem de sokak hayvanlarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz' dedi.


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