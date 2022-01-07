Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları için barınaklar kurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum: Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızı korumuş hem de sokak hayvanlarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz' dedi.


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