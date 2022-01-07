Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.
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