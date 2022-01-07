Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları için barınaklar kurulması gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum: Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızı korumuş hem de sokak hayvanlarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz' dedi.

