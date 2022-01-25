Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu İstanbul'a geldi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi.

Alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer İstanbul'a hareket etti.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer'i taşıyan uçak gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile AFAD Başkmanı Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

FOTOĞRAF 31 İstanbul'da, yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.<br> Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur\" şeklinde açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi. Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı araçların sürücüleri ise daha fazla ilerleyemeyeceğini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.<br><br>Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü. - Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı<br><br>Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.<br><br>Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.<br><br>D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.<br><br>Otobüs seferlerinde yaşanan aksama ve özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyenlerin eklenmesiyle metrobüs hattında yolcu izdihamı yaşanıyor.<br><br>Vatandaşlar, özellikle Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. - Trafik kazaları meydana geldi<br><br>TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.<br><br>Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.<br><br>Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü. Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.<br><br>Bakırköy Adliyesinin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti. İstanbul'da kar nedeniyle ulaşım kilitlendi: Trafik durma noktasına gelirken metro ve metrobüslerde izdiham yaşandı İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken, ulaşım adeta durdu. Mesaiden çıkan İstanbullular saatlerce aracında mahsur kaldı. Toplu ulaşım kullananlar ise metro ve metrobüs seferlerinin aksaması nedeniyle evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. BiP'te paylaş

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