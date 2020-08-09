Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Kabine Toplantısı'nda görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nin ardından tesisleri gezdi.

Erdoğan daha sonra tören alanına tekrar dönerek, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan kabine için talimat verdi

Birer dakika söz alan üyeler, yerli ve milli ilaç üretimine yönelik gelişmeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Ankara'da gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme getirilmesi talimatını verdi.

OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi. BiP'te paylaş

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Toplantıda, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonluğunda, Kovid-19 Türkiye Platformu altında tedavi odaklı 10 ilaç geliştirme projesi ve bağışıklık kazanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme projesi olmak üzere 18 proje yürütüldüğü belirtildi.

Platformda 3 ilaç moleküler modelleme, 2 yerli sentetik ilaç, sentez ve üretimi, 2 konvalesan plazma, 3 rekombinat nötralizan antikor ve 8 farklı aşı adayı bulunduğu kaydedilen toplantıda, platformda 167 STAR Bursiyeri dahil olmak üzere 436 araştırmacının çalıştığı vurgulandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz

Türkiye yerli aşıda üçüncü sırada

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. ülke olarak yer aldığı da ifade edildi.

Bu platform salgın Türkiye sınırlarına girmeden önce, ocak ayı sonunda ilk toplantısını yapmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıda yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne geçti.