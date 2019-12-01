Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla katıldı Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla katıldı: Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Bursa'da AK Parti'nin 50’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını mikrofon aracılığıyla partililere dinletti. Partililere çeşitli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Aramıza sağdan soldan, değişik yönlerden sızmak, aramıza girmek suretiyle bizi bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. Danışma Meclisi Toplantısı.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. Danışma Meclisi Toplantısı.

Bursa'da AK Parti'nin 50’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını mikrofon aracılığıyla partililere dinletti. Partililere çeşitli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Aramıza sağdan soldan, değişik yönlerden sızmak, aramıza girmek suretiyle bizi bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bursa’da partisinin 50’nci İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Kandemir kürsüye çıktığı sırada salonda bulunanlara sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Kandemir, telefonu mikrofana yaklaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını partililere dinletti. Erdoğan'ın sesini duyan partililer ise uzun süre alkışladı. Salonda bulunanları tüm kalbi duygularıyla selamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
OYNAT 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımlarıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına telefondan seslendi. Erdoğan, 'Sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz' şeklinde konuştu.



Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de en küçük bir fırsatı vermeyeceğiz

"Bursa en önemli şehirlerimizden bir tanesi ve Türkiye’nin özellikle de sanayi konusunda en büyük ilimizden bir tanesi. Dolayısıyla da Bursa’dan çıkacak ses, Türkiye’miz için çok büyük önem arz ediyor. 2023 hedeflerimiz için Bursa’nın şu anda bulunduğu yerden çok daha büyük yer tırmanması en büyük beklentimiz. Malum artık kongreler dönemine giriyoruz. İlçe kongrelerini, il kongrelerini yapacağız. Ardından da büyük kongremize hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da şu an da il danışma meclislerimiz adeta bu kongrelerimizin birer küçük provası durumundadır. Şu anda sizin da hınca hınç bu salonu doldurmuş olmanız bu konuda heyecanınızın en büyük taahhütü. Artık bizim sizden tek beklentimiz şu, sağdan soldan değişik yönlerden aramıza sızmak, aramıza girmek suretiyle bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey var. Her zaman söyleyeceğimiz gibi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de en küçük bir fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuza inanıyorum. En ufak bir sıkıntımızın olmadığını biliyorum. Onun için de tüm teşkilatımız mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle inşallah 2023’e kongrelerle birlikte çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Sizleri bu duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun."

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Alkış yağmuru yükseldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından salondan alkış yağmuru yükselirken, sloganlar atıldı.

AK Parti erkesi kucaklayan bir siyasi harekettir

Ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Cumhurbaşkanımızdan talimatımızı aldık. Sadece bir kaç hususu hatırlatmayı ve paylaşmayı ben de arzu ediyorum. AK Parti siyasi hareketi dünyada yeni bir çağrının, yeni bir dilin inşası adına çok önemli bir adım attı. İnsana bakarken insanı sadece siyasetin merkezine koyup insan üzerinden siyaset yapmak değil, insanı alemin özü olarak görmek bizim siyasetimizin farkı. Hakkın hakikatin yanında durmak, hakkın hakikatin mücadelesini vermek ve bunu yaparken sadece kendine benzeyenleri değil, dinine, diline, ırkına, mezhebine, aidiyetine bakmadan kimseyi öteki kılmadan 'Yaradılanı severiz yaradandan ötürü' diyerek herkesi kucaklayan, herkese yer açan, herkese gönlündeki büyük sevdayla eşit muamele etmenin sözünü veren bir siyasi harekettir AK Parti siyasi hareketi” dedi.

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