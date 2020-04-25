Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra koronavirüs ile mücadelede iş birliği imkanlarının ele alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra koronavirüs ile mücadelede iş birliği imkanlarının ele alındığı öğrenildi.
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