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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra koronavirüs ile mücadelede iş birliği imkanlarının ele alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
arşiv
arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra koronavirüs ile mücadelede iş birliği imkanlarının ele alındığı öğrenildi.

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