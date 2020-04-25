Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü

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Pide sırası havadan görüntülendi: Metrelerce kuyruk oluştu

Ramazan ayının ikinci gününde de pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. Dün olduğu gibi bugünde iftara yakın saatlerde yoğunluk oluşmaması için pide üretimi 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.