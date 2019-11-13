Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya birçok bakan da katıldı. Ayrıca toplantıda çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcileri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan: Arşiv
Recep Tayyip Erdoğan: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Trump davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, Willard Hotel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Toplantı basına kapalı yapıldı

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Birçok kuruluş temsilcisi yer aldı

  • Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz
10 milyon üye sandığa gidiyor

10 milyon üye sandığa gidiyor

AK Parti'de 430 bin ilçe delegesi için sandığa gidilecek.
PKK’lının dağ ömrü 5.8 yıl

PKK’lının dağ ömrü 5.8 yıl

​Mehmetçik dağdaki her bir haini ortalama 5.8 yılda temizliyor.
Washingtondagündem Suriye

Washington'da
gündem Suriye

​Kritik görüşme bu akşam saat 20.00'de.
76 milyon<br>tazminat ödedi

76 milyon
tazminat ödedi

​İBB'de gerekçesiz olarak işten atılan kişilere 76 milyon tazminat ödendi.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Geçici başkan Jeanine Anez

Geçici başkan Jeanine Anez

Bolivya'nın yeni başkanı ​Anez: Kısa sürede seçime gidilecek.

Tehdidin<br>cezasını çekecek

Tehdidin
cezasını çekecek

​HDP Gençlik Kolları üyesi anneleri küfürlü mesajlarla tehdit etti.
ABD devlet<br>kurmak istiyor

ABD devlet
kurmak istiyor

Lavrov: ABD bölgede PKK/YPG merkezli korsan devlet kurmak istiyor.
İntihar<br>edeceğim dedi

İntihar
edeceğim dedi

​Mesurier ile ilgili soruşturma derinleştirildi.

24 milyar<br>liraya ulaştı

24 milyar
liraya ulaştı

​DASK'ta toplum konut sayısı 9.5 milyona ulaştı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Filistin'e<br>yatırım çağrısı

Filistin'e
yatırım çağrısı

Ticaret hacmi 1 milyar dolara yaklaştı.
Erdoğan Washington'da

Erdoğan Washington'da

Çantasında önemli başlıklar yer alıyor.
Gözü üçüncü adamda

Gözü üçüncü adamda

​ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ açıklaması.
Türkiye'nin DEAŞ <br>mücadelesi ABD sokaklarında

Türkiye'nin DEAŞ
mücadelesi ABD sokaklarında

​Erdoğan'ın ziyareti boyunca sokaklarda gösterilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.