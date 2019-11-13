Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya birçok bakan da katıldı. Ayrıca toplantıda çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcileri yer aldı.

Haber Merkezi 13 Kasım 2019, 04:30 Son Güncelleme: 13 Kasım 2019, 04:31 AA