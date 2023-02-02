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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdikleri Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı'nın konuşulduğunu belirterek, "Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

14:18 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium'da düzenlenen "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajda, Türkiye'nin, teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan AR-GE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bildirdi.

'SON 20 BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatırımları kazandırarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını hatırlattı.

'85 MİLYON HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Dene-yap atölyeleriyle çocuklara teknoloji merakı ve ilgilerini keşfedebilecekleri zeminler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine kamusu, özeli, üniversitesi ve öğrencisiyle birlikte 85 milyon olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, fuarın icrasında emeği geçenlere de teşekkür etti.


Liseli öğrencilerin büyük başarısı: Üç ayda yaptılar
Liseli öğrencilerin büyük başarısı: Üç ayda yaptılar

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde çocuklar ve gençler yeteneklerini fark edip kendilerini geliştiriyor. DENEYAP merkezinde bir araya gelen 4 genç elektrikli araba üretmeye çalışarak TEKNOFEST’e hazırlanıyor. Az enerji harcayıp az elektrik tüketen enerji verimliliğine sahip araç yapmaya çalışan öğrenciler, büyük heyecan yaşıyor. Projenin şimdi bilgisayar üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını gerçekleştiren gençler, araçlarını tamamlayıp finalde yarışacakları günü bekliyorlar. Enerji tasarrufu yaparak elektrikli araba yapmaya çalıştıklarını belirten gençler, TEKNOFEST’e katılmaya hak kazanırlarsa sonrasında da araç üzerinde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs tarihinin kesin bir tarih olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun erken seçim değil öne çekilen bir seçim olduğunu vurgulayarak, "10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız, ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.


#5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#mesaj
#Milli teknoloji hamlesi
#Türkiye yüzyılı
18 dakika önce
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