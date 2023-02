Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanacak

Her yıl milyonların çok yakından takip ettiği, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği, Türkiye’nin festivali TEKNOFEST’in 2023 yolculuğu için her şey hazır.