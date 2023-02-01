Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanacak

Her yıl milyonların çok yakından takip ettiği, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.





Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji geliştiren bir Türkiye için altı yıldır düzenlenen, bu yıl üç büyük şehrimizde yine milyonlarla buluşacak olan TEKNOFEST 2023 ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 118 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenerek bu yıl coşkuyu üçe katlıyor.





Yine yeniden milyonları buluşturacak olan TEKNOFEST 2023 #sengeleceksindiye 16-19 Mart tarihlerinde İzmir’de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara’da gerçekleşecek.

Toplam ödül 13 milyon TL’nin üzerinde

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.





Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriyor.





Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği, Türkiye’nin festivali TEKNOFEST’in 2023 yolculuğu için her şey hazır.



