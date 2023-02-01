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Teknoloji

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanacak

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji geliştiren bir Türkiye için altı yıldır düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl üç büyük şehrimizde yine milyonlarla buluşacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanacak. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan TEKNOFEST #sengeleceksindiye etiketiyle 16-19 Mart tarihlerinde İzmir’de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara’da gerçekleşecek.

17:33 . 1/02/2023 Çarşamba
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Türkiye’nin Festivali TEKNOFEST.

Türkiye’nin Festivali TEKNOFEST.

Her yıl milyonların çok yakından takip ettiği, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.


Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji geliştiren bir Türkiye için altı yıldır düzenlenen, bu yıl üç büyük şehrimizde yine milyonlarla buluşacak olan TEKNOFEST 2023 ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 118 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenerek bu yıl coşkuyu üçe katlıyor.


Yine yeniden milyonları buluşturacak olan TEKNOFEST 2023 #sengeleceksindiye 16-19 Mart tarihlerinde İzmir’de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara’da gerçekleşecek.

Toplam ödül 13 milyon TL’nin üzerinde

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.


Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriyor.


Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği, Türkiye’nin festivali TEKNOFEST’in 2023 yolculuğu için her şey hazır.


Liseli öğrencilerin büyük başarısı: Üç ayda yaptılar
Liseli öğrencilerin büyük başarısı: Üç ayda yaptılar

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde çocuklar ve gençler yeteneklerini fark edip kendilerini geliştiriyor. DENEYAP merkezinde bir araya gelen 4 genç elektrikli araba üretmeye çalışarak TEKNOFEST’e hazırlanıyor. Az enerji harcayıp az elektrik tüketen enerji verimliliğine sahip araç yapmaya çalışan öğrenciler, büyük heyecan yaşıyor. Projenin şimdi bilgisayar üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını gerçekleştiren gençler, araçlarını tamamlayıp finalde yarışacakları günü bekliyorlar. Enerji tasarrufu yaparak elektrikli araba yapmaya çalıştıklarını belirten gençler, TEKNOFEST’e katılmaya hak kazanırlarsa sonrasında da araç üzerinde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyorlar.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin konuştu. "Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalıp sormadı." diyen Bayraktar, "Nakit hibe ne almışız? Bu iftiraları beklemezdik." ifadelerini kullandı. Baykar'ın devlet desteği sayesinde büyüdüğü iddialarına da tepki gösteren Bayraktar, "Selçuk Bey, 2016'da damat oldu. Biz zaten 2016'da Bayraktar TB-2'yi teslim etmiş bir firmaydık. Devlet bankalarından hiçbir zaman kredi kullanmadık. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından en ufak ar-ge desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık. 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 93'ü ihracattan." diye konuştu.

#Teknofest
#Türkiye’nin Festivali
#Cumhuriyetimizin 100. yılında
#Uzay ve Teknoloji Festivali
1 saat önce
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Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanacak
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