TEKNOFEST Drone Şampiyonası için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile ülkemizde 2017 yılından bu yana düzenlenen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası havada büyük bir rekabete sahne oluyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip tüm kişiler, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın birinci etabı 02-05 Mart tarihlerinde İzmir’de, ikinci etabı 16-19 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek. İki etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2023 İstanbul’da gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL ödül takdim edilecek. Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek.

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Dünyanın En İyi Drone Yarışçısı World Drone Cup’ta İstanbul’da belirlenecek…

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST İstanbul’da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl yine rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yarışma 02-05 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Dereceye giren birinci 80.000 TL, ikinci 60.000 TL, üçüncü ise 40.000 TL para ödülü kazanacak.

Sporcular tarafından büyük ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası ve World Drone Cup yarışmalarının heyecanına ortak olmak için hemen www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsin.

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FOTOĞRAF 7 T3 Vakfı tarafından 5.si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Teknofest Karadenizi ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti. Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsundan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjete yoğun ilgi gösterdi. Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, “İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandılar. Teknofest Karadeniz, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki Teknofest ise İstanbulda gerçekleşecek. Teknofest Karadeniz’e son günde de ilgi yüksek Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti.

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FOTOĞRAF 4 Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZde katılımcılarla buluşturuyor.Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği Projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin gelişmiş modeli olan ve dakikada 950 atım hızına sahip CANiK M2F de festivalde sergileniyor. SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, CANiK M2Fnin, ilk üretilen CANiK M2 QCBden iki kat daha fazla atış gücüne sahip olduğunu söyledi.CANiK M2 QCB silah sisteminin 2022 yılının başında yapımının tamamlanarak seri üretime geçildiğini aktaran Gençer, Bu silah sistemimiz dakikada 450 ila 600 atım hıza sahip ancak bu hız daha yüksek atış hızı isteyen platformlar için çok yeterli kalmıyordu. Dolayısıyla CANiK M2Fyi geliştirdik. Kalibre olarak aynı mühimmatı kullanabilmekte fakat dakikadaki hızı 600 yerine 950dir. İstersek bu hızı 950 ila 1100 arası ayarlayabilmekteyiz. Bu yüksek hızı sayesinde başta hava araçları ya da hava araçlarının karşılığı olarak etkin şekilde kullanılmaktadır. ifadesini kullandı. Yeni bir konsept kullandıklarını dile getiren Gençer şöyle devam etti:Yeni konseptte iki M2Fyi yan yana bağlamış bulunuyoruz. Bu haliyle isterseniz kara araçlarına bağlayabilirsiniz, isterseniz deniz araçlarına ektin şekilde bağlayarak atış üstünlüğü sağlayabilirsiniz. Son birkaç yıldır savaşlarda hareketli mobil sistemlerin olabildiğince büyük kalibrelerle muharebe alanlarında kullanıldığını görüyoruz. Olabildiğince ufak, bazen 4x4 araçların tercih edildiğini ve bunların üzerine çeşitli kalibrelerde makineli tüfeklerin entegre edildiğini görüyoruz. Buradaki amaç, platformun hızlı şekilde yer değiştirmesi ve hasmına karşı üstünlük sağlamak için yüksek atış gücüne angaje olması ancak bu atışın uzak mesafeden yapılması esas kabul ediliyor. CANiK M2F ya da CANiK M2 QCB, her ikisinin de 2 bin metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili yüksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6 bin metreye kadar artırabiliyorsunuz. Gençer, henüz lansmanı yapılmayan silahın ilk kez TEKNOFEST KARADENİZde sergilendiğini vurgulayarak sistemin yapay zeka ve otonom olarak uzaktan kullanılması yönünde AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin üst versiyonu olan CANiK M2F, ilk defa TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

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FOTOĞRAF 6 Samsunda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFESTte Azerbaycanın yeni nesil insansız silahlı hava araçları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Azerbaycanın yerli kamikaze SİHAsı İti Kovan önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Azerbaycan Digital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rovshan Rustamov, bu yıl TEKNOFESTin 5incisinin düzenlendiğini hatırlattı. TEKNOFESTin Türkiye sınırları dışında ilk kez Azerbaycanda düzenlendiğini belirten Rustamov, Azerbaycanda 3 ay önce TEKNOFEST heyecanına ve coşkusuna sahne olduk. Bugün de Azerbaycan olarak, kardeş olarak TEKNOFEST KARADENİZde stant açtık. dedi. Kardeş ülkenin teknoloji hamlesinin kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayan Rustamov, T3 Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında Bilim Türkiye ve Deneyap Eğitim programlarının Azerbaycanda uygulanması noktasında protokol imzaladık. dedi. Rustamov, Türkiye gibi milli ve yerli SİHA ve İHAlar ürettiklerine işaret ederek, Azerbaycanın milli üretim SİHA ve İHAları dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen havacılık etkinliklerine katılarak başarılı bulundu. Özellikle Ermenistan ile yaşadığımız Karabağ Savaşında kullanılan SİHAlarımız kendini ispatladı. ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de Azerbaycan'ın yeni nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) İti Kovan, Orbitr 2, Orbitr 3 ve Orbitr 4, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde gururla sergiliyor. En iddialı stantlardan biri olması bekleniyorTEKNOFEST 2022’de Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesinin en çok ilgi görecek ürünler arasında yer alması bekleniyor. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS ile de yüksek bir temsil gücü oluşturacak olan CANiK, ayrıca en yeni tabanca modelleri ile mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy’nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP’i de katılımcılara tanıtıyor. TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alıyorSamsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “TEKNOFEST, ülkemizin gençlerimizi inovatif teknolojilere, AR-GE’ye ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik düşünmelerine, hayal etmelerine, düşündükleri ve hayal ettiklerini yapmalarına olanak sağlayan çok değerli bir organizasyon. Her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanan bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yılki açılışın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılına denk gelmesi nedeniyle, daha duygu dolu ve daha coşkulu bir ortam yaşıyoruz. TEKNOFEST’in bu yıl bizim için ayrı bir önemi daha var, çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve bugün dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi. Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. CANiK’in en ileri teknolojilerle donatılmış ürünlerin test ve inceleme alanlarını da standımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ailesini de bu festivalde sergileyeceğiz. Festival alanını ziyaret eden konuklarımız ayrıca ülkemizin ilk silah podu olan BOMBUS 12.7 mm silah podunu ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bir diğer sistem ADSM’yi (Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti) de inceleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu. CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında, Samsun’da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz” dedi.Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde gururla sergiliyor. En iddialı stantlardan biri olması bekleniyorTEKNOFEST 2022’de Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesinin en çok ilgi görecek ürünler arasında yer alması bekleniyor. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS ile de yüksek bir temsil gücü oluşturacak olan CANiK, ayrıca en yeni tabanca modelleri ile mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy’nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP’i de katılımcılara tanıtıyor. TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alıyorSamsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “TEKNOFEST, ülkemizin gençlerimizi inovatif teknolojilere, AR-GE’ye ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik düşünmelerine, hayal etmelerine, düşündükleri ve hayal ettiklerini yapmalarına olanak sağlayan çok değerli bir organizasyon. Her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanan bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yılki açılışın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılına denk gelmesi nedeniyle, daha duygu dolu ve daha coşkulu bir ortam yaşıyoruz. TEKNOFEST’in bu yıl bizim için ayrı bir önemi daha var, çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve bugün dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi. Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. CANiK’in en ileri teknolojilerle donatılmış ürünlerin test ve inceleme alanlarını da standımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ailesini de bu festivalde sergileyeceğiz. Festival alanını ziyaret eden konuklarımız ayrıca ülkemizin ilk silah podu olan BOMBUS 12.7 mm silah podunu ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bir diğer sistem ADSM’yi (Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti) de inceleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu. CANiK’ten TEKNOFEST 2022’de uçaksavar şovu CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında, Samsun'da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 25 Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylülde çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST KARADENİZde Türkiyenin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor. Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZde ilk kez sergileniyor. TEKNOFESTi ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu. İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler... TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler... BiP'te paylaş

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