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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan CHP'li Mahir Polat'a AK Parti'den sert tepki: Haddini ve yerini bil

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerle hakaretlerde bulundu. Polat'ın haddi aşan skandal sözlerine ise AK Parti'den sert sözlerle peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mahir Polat'a çok sert sözlerle tepki gösterdi. Polat'ı "CHP’nin ezik bir zevatı" olarak nitelendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" ifade etti.

22:03 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li Mahir Polat'a AK Parti kanadından çok sert sözlerle tepki gösterildi.

CHP'li Mahir Polat'a AK Parti kanadından çok sert sözlerle tepki gösterildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dağ, "CHP’nin ezik bir zevatı" olarak nitelendirdiği Polat'ın layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini ifade ederek, "Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi.

"Erdoğan siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir"

Hamza Dağ, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP’nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi.


Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'ndan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle hakarette bulunan CHP'li Mahir Polat'a AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" savundu.


Polat'ı sert sözlerle eleştiren İnan, "Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız." ifadelerini kullandı.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağız"


AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı yazılı açıklama ile Polat'a tepki gösterdi.


Polat'ın sözlerinin "düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz" nitelikte olduğunu kaydeden Saygılı, Polat hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.


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#Mahir Polat
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakaret
#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
#Hamza Dağ
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