Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan CHP'li Mahir Polat'a AK Parti'den sert tepki: Haddini ve yerini bil

CHP'li Mahir Polat'a AK Parti kanadından çok sert sözlerle tepki gösterildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dağ, "CHP’nin ezik bir zevatı" olarak nitelendirdiği Polat'ın layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini ifade ederek, "Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi.
"Erdoğan siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir"
"Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP’nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi.
Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'ndan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle hakarette bulunan CHP'li Mahir Polat'a AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da tepki gösterdi.
İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" savundu.
Polat'ı sert sözlerle eleştiren İnan, "Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız." ifadelerini kullandı.
"Hukuki sürecin takipçisi olacağız"
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı yazılı açıklama ile Polat'a tepki gösterdi.
Polat'ın sözlerinin "düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz" nitelikte olduğunu kaydeden Saygılı, Polat hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.