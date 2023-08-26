Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan CHP'li Mahir Polat'a AK Parti'den sert tepki: Haddini ve yerini bil

Yedili Koalisyonun ortaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında seçimler hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şanslarının olduğunu fakat son zamanlarda karışıklık olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?'' dedi.