Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'na kazan kaldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü çerçevesinde Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programında konuştu.
Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda, eski ortaklarına bir kez daha zehir zemberek sözlerle yüklendi. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener, şunları söyledi: