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Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.

15:46 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'na kazan kaldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü çerçevesinde Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programında konuştu.

Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda, eski ortaklarına bir kez daha zehir zemberek sözlerle yüklendi. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener, şunları söyledi:

Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. İlk 90 gün önemlidir. Bu sürede iktidara icraatleri için müsaade edilir. Muhalefet de muhasebesini yapar. Buradan çıkardığımız sonuçları sizinle birazdan paylaşacağım.
İYİ Parti olarak ilk günden bu yana Türk Milleti'ne dayatılmak istenen vesayetin ve kötülüklerin karşısında durduk. 2023'e geldik.
İtiraz ettik, tepki gösterdik, uyardık. Sadece iktidar mensupları ile değil bu seçimin adeta kaybedilmesi için uğraşanlarla da mücadele ettik.
Meselemiz Türkiye olduğu için nefsimizi kör odalara hapsettik. Ama nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.

"Sonuç alınamayacak işlerin şakşakçılığını yapmak bizde yok"

Bizim için siyaset hiçbir zaman bazıları gibi entelektüel hobi alanı olmadı. Hiçbir zaman kişisel düşlerin peşinden koşulacak bir parkur da olmadı. Biz siyaseti milleti için, milletle beraber yapanlarız. Sonuç alınamayacak işlerin şakşakçılığını yapmak bizde yok.
Faydasız siyasetten de milletimizin affına sığınırız. Bu yüzden İYİ Parti olarak sözümüz ilk günden beri netti, itirazımız ilk günden beri netti, hala net. Dayatmalara karşı tavrımız da ilk günden beri netti, hala net. Gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu olduğunu çok iyi biliyoruz. Hele ki bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir Meral Akşener'i PKK itirafçısı ile suçlamak...
Bizim eksiklerimiz de tabii ki var. Seçimlerin muhasebesi konusunda bir süre suskun kalmayı tercih ettik. Bilimsel veriler ışığında hakikatin ortaya çıkmasına alan açmak gerekiyordu. Ben de hem kendimize hem de yenilginin paydaşlarına, kendi hatalarımızla baş başa kalacağımız bir zaman tanımak istedim. Görüyorum ki, bu iyi niyetimiz yeni bir suistimal alanına dönüştürülmek isteniyor. Sessizlik yalanların daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Tek kelime konuşmadığım halde her akşam, 'Meral Akşener bunu dedi, İYİ Parti şöyle yapacak' diyerek yalan konuşanların arttığını gördük.

"Susmamız artık mümkün değil"

Hataları ile yüzleşmesi gerekenler fırsatı kendi kabahatlerini gizlemek için kullandılar. Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, verileri yırtıp atanlar susmadı. Seçimin faturasını bize yüklemeye çalıştılar. Milyonlar, umut yerine öfke ile doldu.
Hakikati en yakından bilenler çıkıp da tek kelam etmedi. Ben bunların hiçbirini şaşkınlıkla karşılamadım ama hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek artık mümkün değildir. Susmamız artık mümkün değil. Hakikati daha fazla bekletmek mümkün değildir.

"Sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim"

2023 seçimlerine girerken, Sayın Erdoğan karşısında seçimi açık farkla kazanacak iki aday çıkardım. 20 senede ilk kez milletimizin sevgisini kazanıp belirgin üstünlük kuran iki adayımız oldu. Araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. 3 sene boyunca il il, ilçe ilçe ziyaretlerde milletimizin bize açıkça söyledikleri de bunu doğruladı. Ben de bir söz verdim. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedim. Bunun için kendi adaylığımdan feragat ettim. Ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk Milleti'nden ve sizlerden özür diliyorum.

"Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum"

Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim ama onların yolunun kapatanlara engel olamadım. Türk Milleti'nden özür diliyorum. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum. Yanlarında durdum. Her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım. Aziz Türk Milleti ve değerli arkadaşlarım sizlerden özür diliyorum. Ben milletimizin bu umudu ve bu iki arkadaşımızın, milletimizin tarihi çağrısına kulak vereceğini düşündüm ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum. Allah'ımız şahit tutuyorum ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım.
Sizler kadar, milletimiz kadar yürekli olamayanlar için de sizlerden özür diliyorum. Biz bundan sonra da gerektiği yerde yine ve yeniden yeter ki milletimiz kazansın, Türkiye kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Fakat bundan sonra bu fedakarlıktan yalnızca milletimizin faydalanacağından emin olacağız.
Hepimizden Türk siyaseti için talep ettiğimiz yeni anlayışın merkezi olmaya, İYİ Parti olarak talibiz. Sandıkta bizlere vermiş olduğunuz mesajı aldık, dersimize de iyi çalıştık.

"Seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacak ve göreve talip olacağız"

Önümüzde yerel seçimler var. 2023'ü çantada keklik görenler yerel seçimi de genel seçim havasında değerlendirmeye başladılar. Gündemi ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçim bir genel seçim değildir. Her yörenin kendi dinamikleri vardır. Toptancı anlayışla yerel seçimi merkez yerel bütünleşmesine götürür ya da sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulculuğun yaşadığı yerdir. İttifak kurmak elbette belirlenen adayların seçilmesine katkı sağlıyor. Ancak başarılı ilkesel yaklaşımla yapılması getiriyor. Biz 2019'da hem toplumsal zeminde hem adaylarda durumu gördüğümüz için teklifte bulunduk. Biz götürdük bu teklifi. İttifakta başarılı olduk. Önümüzdeki seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacak ve göreve talip olacağız. Buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefete çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz. Öncelikli amacımız, partilerle ittifaktan önce, milletimizin partimizle ittifak yapmasını sağlamak olacaktır.

#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Afyonkarahisar
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