Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

Önümüzde yerel seçimler var. 2023'ü çantada keklik görenler yerel seçimi de genel seçim havasında değerlendirmeye başladılar. Gündemi ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçim bir genel seçim değildir. Her yörenin kendi dinamikleri vardır. Toptancı anlayışla yerel seçimi merkez yerel bütünleşmesine götürür ya da sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulculuğun yaşadığı yerdir. İttifak kurmak elbette belirlenen adayların seçilmesine katkı sağlıyor. Ancak başarılı ilkesel yaklaşımla yapılması getiriyor. Biz 2019'da hem toplumsal zeminde hem adaylarda durumu gördüğümüz için teklifte bulunduk. Biz götürdük bu teklifi. İttifakta başarılı olduk. Önümüzdeki seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacak ve göreve talip olacağız. Buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefete çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz. Öncelikli amacımız, partilerle ittifaktan önce, milletimizin partimizle ittifak yapmasını sağlamak olacaktır.