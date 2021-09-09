Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan aşı çağrısı Bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı: Bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 100 milyon doz aşılanmanın aşılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın şekilde kullanılacağını belirten Erdoğan, "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan aşı çağrısı: Bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 100 milyon doz aşılanmanın aşılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."

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