Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı: Bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 100 milyon doz aşılanmanın aşılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."

Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/9XmPIZTbJ4 REKLAM September 9, 2021

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