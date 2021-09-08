Turkovac bir iki aya seri üretimde ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Dünyada etkili olmaya başlayan “Mu” varyantının Türkiye’de iki kişide tespit edildiğini aktaran Bakan Koca, “Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz.” dedi.

TURKOVAC klinik çalışmalarında Faz 3’te. Bu aşamada 46 gönüllüye uygulanan aşılarda herhangi bir yan etki görülmedi.

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SİNOVAC İLE KIYAS YAPILIYOR

Koca, Türkiye’deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90’ından fazlasının “Delta” veya “Delta Plus” olduğunu belirtirken, “Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Koca, “18 yaşın üzerinde en az bir doz olanların oranı yüzde 80’lerde, iki doz olanlar yüzde 62’lerde. Dolayısıyla 18 yaş üstü için yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Fahrettin Koca

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Aşı tedarikiyle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını bildiren Koca, şu an 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini kaydetti. Yerli aşı Turkovac ile ilgili de bilgi veren Bakan “Seri üretime önümüzdeki 1.5-2 ay içerisinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim” diye konuştu. Koca, yerli aşının etkinlik oranına ilişkin ise “Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur. Sinovac’la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, onu da görmüş olacağız” dedi.

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OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ

Okullarda alınan tedbirlere değinen Koca, şunları söyledi: “Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık ‘elimizde aşımız var’ diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz.” Bakan Koca, geçici koruma altındaki kişiler ile göçmenlerin aşılandığını, yine Türkiye’de kayıtlı Suriyeli ve Afganlıların da hepsine aşı yapıldığını aktardı. Bakan Koca, PCR’ın ücretli olmayacağını yineledi.

Mu varyantı 40 ülkede görüldü

Mu varyantı geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün izleme listesine eklendi. B.1.621 olarak da bilinen ‘Mu’ varyantı Türkiye dahil bugüne kadar 40 ülkede görüldü. Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tanımlandı. Varyant şimdilik küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1’inden daha azını oluşturuyor ancak Kolombiya ve Ekvador’da vakaların yüzde 39 ve yüzde 13’ünü oluşturarak buralarda zemin kazandığı görülüyor. Aşılı hastalarda da vakanın görülmesi üzerine araştırmalar başlatıldı.