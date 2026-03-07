Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile İran teması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgedeki çatışma süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde bölgedeki sıcak çatışmalara dikkat çekti. İran'a yönelik saldırılarla tırmanan gerilimin uzaması halinde küresel istikrara büyük zarar verebileceği uyarısında bulunan Erdoğan, barış odaklı diyalog zemininin inşası için Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti."