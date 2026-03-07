Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan Gazze ve İran için Paris'te dayanışma gösterisi düzenlendi

Lübnan Gazze ve İran için Paris'te dayanışma gösterisi düzenlendi

15:247/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular Lübnan, Gazze ve İran için dayanışma gösterisi düzenledi.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi