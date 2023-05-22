Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programına katıldı.

Konuşmasında ABD'deki Türkevi'ne yapılan saldırıya değinen Erdoğan, "Hani siz demokrattınız? Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım." dedi.

28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu sevinciniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Siz ne güzel insanlarsınız. Siz ne vefakar insanlarsınız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin.

Aliya'yı son demlerinde ziyaret ettim. Ve son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, 'Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanettir.'

Dünyanın en güçlü ordularına Çanakkale'yi hep birlikte dar ettik. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde istiklal harbimizi zaferle taçlandırdık.









Türkiye başı dara düşen herkese bir esenlik yurdu oldu. Milletçe el ele, gönül gönüle vererek bu topraklarda özgür ve başı dik bir şekilde yaşamaya çalıştık. Nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bu günlere getirdik. Bunu da millet olarak hep birlikte başardık.

Türkiye gibi bir vatanımız, yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.

Medreseler kapatıldı, hanlar, hamamlar, imaretler, kütüphaneler bilerek bakımsızlığa terk edildi. Kanaat önderleri, hocaları, alimleri, siyasetçileri hapse atıldı. Aynı şekilde nüfusunun yüzde 80'i çoğunluğu Müslüman olan şehirlerde bugün ya hiç Müslüman yaşamıyor ya da bir avuç Müslüman yaşıyor. Batı dünyası bunu hep görmezden geldi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına ses çıkarmadılar.

"Teröristi bulup gereğini yapın"

FETÖ'cü alçaklarla bölücü hainlere gösterdikleri sempatinin onda birini mağdurlara ve mazlumlara göstermiyorlar. Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'deki Türkevi'ne saldırdılar. Türkevi'ne saldırmak size ne kazandırır. Şimdi bize buradan ABD'nin yetkililerine şunu demeyecek miyiz. 'Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer bir olay Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaktınız? Türkevi orada size emanettir. Türkevi'nin camlarını kıran bu saldırganı bulmanız gerekiyor.









Ne Rumeli'yi unuttuk ne Kıbrıs'ı ne de gönül coğrafyalarımızın diğer kısımlarını. 21 yılda sadece Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz çalışmadık, ortak tarih içinde olduğumuz kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız işbirliğimizi geliştirdik. THY, AA, TRT'mizle beşeri bağlarımızı perçinledik. İş adamlarımızın desteğiyle ticari bağlarımızı güçlendirdik. Nerede bir vatandaşımız soydaşımız varsa biz oradayız.

Yurt dışı Türkler başkanlığımızla eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi geliştirdik. Diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak bayrağımızı gururla dalgalandırdık.

Hiçbir kardeşimizi sahipsiz, çaresiz hissettirmedik. Rumeli'nin her taşını, camisini, türbesini, çarşısını, bir nakış misali ilmek ilmek kalbimize işledik.

Maruz kaldıkları onca baskıya rağmen yürekleri Allah aşkıyla, peygamber sevdasıyla yanan dervişleri gördük.

Bugün hamdolsun en küçük sıkıntılarında kardeşlerimizin yardımına koşabiliyoruz. Bosna Hersek'te sel olunca bunu yaptık. Arnavutluk'ta deprem olunca bunu yaptık. Zor günlerinde dara düştüklerinde kardeşlerimizin hep yanında olduk.

Bizdeki muhalefetin Balkanlarla ilgili en ufak bir adımını duydunuz mu? Böyle bir dertleri yok. Biz Balkanlara, Rumeli'ye sevdalıyız sevdalı bizim bir farkımız var.

Evlad-ı Fatihan'ın gözyaşlarını silmediler. Balkanlarla ilgili hiçbir iş yapmadılar. Muhalefetin Balkanlarla ilgili tek bir adımı yok. Öyle bir dertleri de yok. Dert bizim. Şimdi Seçim sandığı ufukta görülünce zorunlu adımlar dışında kapıyı çalmadılar. Gün oldu hamburger Yemek için Pensilvanya'ya gittiler. Gün oldu Londra tefecilerinin kapısında nöbet tuttular.

Muhalefete sert tepki: Emri Kandil'den alıyorlar

Bunlar teröristlerle bile kol kola girdiler. Hapisteki canilerle ilgilendikleri kadar kalbi Türkiye için atan milyonların meseleleriyle ilgilenmediler. Bir kez olsun yerli milli vicdanlı bir duruş sergilemediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Bir gece yayınladıkları Alevi Sünni, Kürt, Türk videolarıyla birlik duygularımıza kast etmekten utanmıyorlar. Bunlar emri Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Biz emri Allah ve milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Korku siyasetiyle oy alabileceklerini düşünüyorlar. Milletimiz bunların ciğerini biliyor. 14 Mayıs insanımızın basireti hafife alanların milletten yediği ilk tokattı. 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı milat olacaktır. Yaşadıkları hezimete millete ortak etmek isteyen kifayetsizlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sandığa leke sürdürmeyeceğiz. Rehavete kapılmayacağız. 28 Mayıs'ta erkenden sandıklara koşacak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız.