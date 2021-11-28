Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan dünyaya KKTC çağrısı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan dünyaya KKTC çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum." dedi.

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