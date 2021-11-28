Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum." dedi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılıyor. https://t.co/wlEY7NICf0
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılıyor. https://t.co/wlEY7NICf0— Yeni Şafak (@yenisafak) November 28, 2021
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