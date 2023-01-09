Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: Türkiye üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e davetleri için teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz aylarda Pakistan'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle ülke halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi.

'7 bin 500 tondan fazla insani yardım gönderdik'





Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, "15 uçak ve 13 trenle gönderdiğimiz 7 bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesini ulaştırdık. İlaveten yerelden temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle paylaştık. Ayrıca, 1630 tondan fazla insani yardım taşıyan iki gemi gönderdik. İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum. Sel felaketlerinin hemen ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız, TOKİ ve AFAD temsilcileriyle birlikte Pakistan'ı ziyaret etti. Heyetimiz afet bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen ihtiyaçların giderilmesi, gerekse meselenin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması noktasında yoğun gayret sarf edildi." dedi.

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'İklim krizi insanlığın ortak meselesidir'





Türkiye'nin yanı sıra diğer ülke ve kuruluşların da çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını dile getiren Erdoğan, "Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan'da vuku bulan felaket, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içerisinde yürütmek gerekiyor. Türkiye bu küresel mücadeleye katkı sağlamak bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanı sıra Pakistan'ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının temini ile yeniden inşa sürecine gereken katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

'Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz'





TOKİ yetkililerinin bu hususta Pakistan makamlarıyla temaslarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız da insani yardımların ulaştırılması konusunda gereken her türlü hassasiyeti sergiliyor. Tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı kardeşlerimizin Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de suhuletle atlatacağına inanıyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rabb'im, Pakistanlı kardeşlerimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın, uluslararası toplumun Pakistan'a olan desteğine ivme kazandırmasını dilerken, programın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

DÜNYA Dünya Bankası: Pakistan 29 milyar dolar değerinde iklim kaynaklı kayıp yaşadı

DÜNYA BM'den iklim krizi çağrısı

FOTOĞRAF 14 Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Pakistan ve Türkiye’nin savunma, kalkınma ve ticaret gibi birçok sektörde tecrübe ve uzmanlığa sahip olduğunu dile getiren Cüneyd, halihazırda 1 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaret hacminin “iki ülkenin taşıdığı potansiyelin çok altında” kaldığını vurguladı. Cüneyd, ticari kapasiteyi artırmak için bazı malların serbest dolaşımına ilişkin 12 Ağustos 2022’de anlaşma imzalandığını ve anlaşmanın meclis tarafından onaylanması halinde ticaret hacminin gelecek 3-4 yılda 5 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ“Tamamlayıcı ve karşılaştırmalı avantajlardan yararlanarak her iki ülkenin savunma ve dijital teknolojiler dahil olmak üzere kilit” sektörlerde işbirliğini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Cüneyd, Pakistan ve Türkiye’nin “ortak araştırma yapabileceği ve kaynakları bir araya getirebileceği” potansiyel alanlara sahip olduğunun altını çizdi. İŞ GÜCÜ VE DOĞAL KAYNAKLAR BİRLEŞTİRİLEBİLİRCüneyd, bu konuda tekstil sektörünü örnek göstererek Pakistan’ın yetenekli iş gücü ve doğal kaynakları ile Türkiye’nin bu alandaki ileri teknolojisinin “dünyanın önde gelen tekstil üreticilerinden biri” olmak için birleştirilebileceğini kaydetti. Cüneyd, benzer şekilde yeşil enerji alanında da iki ülke arasında çalışmaların yapılabileceğine, daha ucuz ve daha iyi güneş enerjisi üretebilen sistemlerin kurulması için ülkeler arası ortak araştırma merkezlerinin inşa edilebileceğine dikkati çekti. İnşaat alanında da benzer bir birlikteliğin kurulması gerektiğine işaret eden Cüneyd, “İnşaat da iki ülke için faydalı bir diğer alan. Türkiye’nin bu alandaki on yıllara dayalı tecrübesi Pakistan tarafından kullanılabilir.” dedi. Cüneyd, savunma alanında kendi kendine yeterliliği sağlamak için birçok ortak projenin yürütüldüğünü belirterek MİLGEM Korvet Projesi’ni iki ülke işbirliğinin “mükemmel bir örneği” olarak nitelendirdi. “SEL FELAKETİNE YANIT VEREN İLK ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE”Türkiye’nin, 2022 yılında Pakistan’ın yaşadığı sel felaketine yanıt veren ilk ülkelerden olduğunu söyleyen Cüneyd, Türkiye’den 15 askeri uçak, 2 gemi, 13 tren ve 6 kamyon dolusu insani yardım aldıklarını hatırlattı. Büyükelçi Cüneyd, Pakistan’da 1700 kişinin ölümüne yol açan ve 33 milyondan fazla kişiyi etkileyen sel felaketinde, 17 farklı sektörde ekonomik kayıp ve hasarın 30 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. İki ülkenin “ortak kültüre, dine ve medeniyete dayalı bağlarının yıkılmaz” olduğunu vurgulayan Cüneyd, Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür etti. “TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ KEŞMİR HALKI İÇİN BİR TESELLİ KAYNAĞI”Hindistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesindeki durumun “insani açıdan endişe verici” olduğuna dikkati çeken Cüneyd, Hindistan’ın, kontrolü altındaki Keşmir’de uluslararası hukuku ihlal ederek bölgesel ve küresel barış ve güvenliği tehlikeye attığını dile getirdi. Hindistan’ın özellikle Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos 2019’dan sonra bölgeye yönelik hak ihlallerini artırdığını kaydeden Cüneyd, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Keşmir sorununa ilişkin yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür etti. Cüneyd, “Türkiye’nin desteğinin mazlum Keşmir halkı için bir teselli kaynağı” olduğunu vurguladı. Pakistan'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Güçlerimizi birleştirelim Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ülkesinin Türkiye ile tekstil, inşaat, savunma ve yeşil enerji alanında işbirliğini ve ticareti artırmak istediğini belirtti. Cüneyd, bu konuda tekstil sektörünü örnek göstererek Pakistan'ın yetenekli iş gücü ve doğal kaynakları ile Türkiye'nin bu alandaki ileri teknolojisinin birleştirilebileceğini söyledi. BiP'te paylaş

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