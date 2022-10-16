Dünya Bankası: Pakistan 29 milyar dolar değerinde iklim kaynaklı kayıp yaşadı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre, Pakistan diğer birçok ülkeye kıyasla iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız. Raporda uzmanlar, ''Pakistan'ın iklimi son yıllarda değişiyor ve ülke, küresel ortalamanın oldukça üzerinde bir ısınma oranıyla karşı karşıya'' dedi.

Ayrıca, iklim değişikliğinin ülkenin tarım sektörü için özellikle ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Örneğin, 1992 ve 2002 yılları arasında güney Sindh ve Belucistan eyaletlerindeki kuraklık iki milyon canlı hayvanı öldürdü ve orada yaşayan çiftçi topluluklarına gıda ve güvenli içme suyu sağlamak için acil servisler gerektirdi .

Rapora göre, ülkenin yağış düzenindeki küçük değişiklikler bile ülkenin su kaynakları üzerinde yaygın bir etkiye sahip olabilir ve tarım sektörü üzerinde baskı oluşturabilir.

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Raporda, yetersiz kaynak ve yetenek yönetimi gibi diğer dış faktörlerin yanı sıra iklim değişikliğine karşı bu güvenlik açıklarının ülkeyi geride tuttuğu belirtildi.

Dawn'ın yaptığı habere göre Pakistan, bu yılın başlarında 1.700'den fazla insanı öldüren ve milyonlarca kişiyi yerinden eden yıkıcı sellere maruz kaldı.

Sel suları ülkenin üçte birini sular altında bıraktı ve bildirildiğine göre ülkeye en az 16 milyar dolarlık zarar verdi . Ayrıca tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini kaybetti.

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