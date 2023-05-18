Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda önemli açıklamalar





Milletimiz 14 Mayıs'ta sandık başına gidip iradesini beyan etti. İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar bize tevdi edeceğine inanıyoruz.

Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimatı alıyoruz.

Şu anda biz sadece ve sadece ülkemize eser kazandırmanın peşindeyiz. Milletimizin sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Şu Avrasya tüneli olmasaydı halimiz nice olurdu öyle mi? Şehitler köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Ama bir de Yavuz Sultan Selim köprümüz olmasaydı halimiz nice olurdu. Osmangazi Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu. Türkiye güçlendikçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her bir hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz.

Karadeniz gazını ülkemize kazandırdıktan sonra yaptıklarımızı gördünüz.

Sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımız andan itibaren halkımız ondan da istifade edecek. İşte bu Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu teröristler sebebiyle Gabar petrolü yıllarca çıkarılamamıştır.

Şimdi aklıma yine yolda gördüğüm bir araç arkası yazı geldi. Bu yazıda 'Bir gün ağırlık çökerse omuzlarına o benim vebalimdir unutma' diyordu. Bu sizin vebalinizi asla unutmadık, asla istismar etmedik. Rızkını direksiyon başında kazanan şoförlerin ve tüm esnaflarımızın da yanında olduk.

21 yıldır ülkemizde kurduğumuz güçlü ulaştırma altyapısını, ticaret iklimini en iyi sizler biliyorsunuz. Yaptığımız yatırımların doğrudan muhattabı sizlersiniz.

İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha nice müjdelerle sizlerle birlikte olacağız. Türkiye Yüzyılının inşasında alınan her mesafe sizlere güvenli huzurlu yarınlar için elde edilmiş yeni bir kazanım olacak. İki kavram çok önemli güven ve istikrar.

1.5 milyona kadar taşıt kredisi

Bugünde Halkbankası vesilesiyle 1.5 milyona kadar taşıt kredisiyle yanınızda oluyoruz. Ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. 850 bin esnafımıza çok önemli kolaylık sağladık. Geçtiğimiz günlerde emeklilikteki prim gün sayısı adaletsizliğini giderme sözü verdik. Küçük esnafımızın prim ve gün sayısını 9000 binden 7200'e indirdik. İstanbul'daki halk otobüsü işletmecilerimizin tüm taleplerini karşıladık. Gençlerimizin yıllık 150 bin liralık kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini ödüyoruz. 2 kavram önemli. Güven ve istikrar. Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek.

Milletimizin üzerinde nice oyunlar oynandı. Tek parti faşizminden darbelere... Her musibetin gerisinde Türkiye'yi oyun dışlında tutma niyeti vardı. Bize bu sinsi oyunu bozduğumuz için düşmanlar.

Ülkemizin kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Ama biz sadece Allah'ın rızasını, milletimizin hayır duasını istedik bunun için çalıştık.

Milletimizin huzur ve refahı için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi. Ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma hamleleri kazandırırken yine samimiydik. FETÖ'nün montaj olduğu kumpaslarına karşı mücadelede yine samimiydik.

Sizler bu mücadelenin hepsinde de bizimle beraberdiniz. Rabbime beni böyle bir milletin böyle bir topluluğun mensubu kıldığı için binlerce kez hamd ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler ne kadirşinas, ne yüreği pek, gönlü zengin, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan insanlarsınız.

Sizler için değil yedi düvele meydan okumak gerekirse tüm dünyayı karşımıza alırız.

Ülkemiz çok uzun bir aradan sonra ilk defa iki ittifaklı iki adaylı bir seçim yaşadı. Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz.

İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir kazanım elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte tevdi edelim.

6 Şubat'tan bu yana yaptığımız gibi deprem bölgesine gideceğiz. Çalışmaları yerinde göreceğiz. Deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız.