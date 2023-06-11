Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Manchester City'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında şampiyonluğa ulaşan Manchester City'yi tebrik etti.
Dünyanın gözü bu akşam İstanbul'daydı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve Manchester City ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
Milyonlarca futbol severin adeta soluksuz izlediği maçta şampiyonluğa ulaşan taraf ise İtalyan rakibini 1-0 yenen İngiliz takımı Manchester City oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City'nın bu zaferini kutladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Manchester City'yi tebrik etti.
Paylaşımında İstanbul'un ev sahipliğine dikkat çekerek, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum." dedi.