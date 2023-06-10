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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru: Tüm zamanların en yükseği

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.

23:15 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."

İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındı

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.



#hava trafik rekoru
#Inter
#İGA İstanbul Havalimanı
#Manchester City
#Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
#UEFA Şampiyonlar Ligi finali
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