Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Johnsona İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.

  • Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK/YPG tepkisi: NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz
OYNAT 03:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK/YPG tepkisi: NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğe tepki gösteren Erdoğan, 'Her türlü güvenceyi veriyorlar. PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar. YPG'yi niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?' dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrını net şekilde bir kez daha ortaya koyan Erdoğan, 'Batı bunları gizliyor ve kolluyor. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih yazan kadın sporculara tebrik: Hedef Paris Olimpiyatları
SPOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih yazan kadın sporculara tebrik: Hedef Paris Olimpiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak
Aslan kazanamadı Antalya rekor geliştirdi

Aslan kazanamadı
Antalya rekor geliştirdi

G.Saray, Antalyaspor ile sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı.
Altın kızlar: 5 final 5 altın!

Altın kızlar: 5 final 5 altın!

Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarih yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli

​Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile ortak basın toplantısı.

​Türk ailenin evini basıp öldüresiye dövdüler.

​Bu zamana kadar gelen en korkunç görüntüler.

Cumhurbaşkanı 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' projesinin temel atma töreninde konuştu.
Buse Naz <br>dünya şampiyonu

Buse Naz
dünya şampiyonu

​Milli sporcularımızdan tarihi başarı.

​Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.