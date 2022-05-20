Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK/YPG tepkisi: NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğe tepki gösteren Erdoğan, 'Her türlü güvenceyi veriyorlar. PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar. YPG'yi niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?' dedi.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrını net şekilde bir kez daha ortaya koyan Erdoğan, 'Batı bunları gizliyor ve kolluyor. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz' ifadelerini kullandı.