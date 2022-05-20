Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.
Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.