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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kadir Gecesi mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Kadir Suresi'nin üçüncü ayetine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ayrıca Kadir Suresi'nin üçüncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da STK temsilcileri ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi olaylarına ilişkin, 'Vatandaşlarımızın dükkanlarını yakıp yıktılar. Onlar mı özgürlükçü? Geziciler bunu çevre adına yaptı. Bu nasıl çevrecilik? Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık Milletin iradesini, sırtlarını, akbabalara, ruhunu emperyalistlere satmış alçaklara çiğnetmedik.' ifadelerini kullandı.


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