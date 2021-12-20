Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme: Bakan Bilgin ve Nebati ile bir araya gelecek

ENFLASYON+YÜZDE 25 <br><br>Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.