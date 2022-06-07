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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı: Vefat haberini teessürle öğrendiğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı: Vefat haberini teessürle öğrendiğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti
HAYAT
Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana İdris Zengin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…"
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