Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı Noel mesajında, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 23 Aralık 2019, 20:21 Son Güncelleme: 23 Aralık 2019, 20:46 Yeni Şafak