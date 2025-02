Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'rehavet' uyarısı: Bir an olsun gardımızı düşürmemeliyiz

Bu hadiselerin doğrudan etkilediği ülkelerin en başında hiç tartışmasız Türkiye'nin geldiğini belirten Erdoğan, temkin, tedbir ve teyakkuzu bir an bile elden bırakmanın ağır sonuçlarının olacağının farkında olduklarını dile getirdi.

"Bir an olsun gardımızı düşürmemeli, rehavete kapılmamalıyız"

"Karşımızdaki tabloyu, binlerce yıllık birikimin neticesinde tekemmül ve tebellüğ eden devlet aklının geniş merceğinden bakarak okuyoruz. Bunun için dibini görmediğimiz suya, adım atmıyoruz. Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Hamaset ve nostaljiyle değil, stratejik akıl ve sabırla hareket ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var ama biz kararlıyız, azimliyiz, hedefe varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı'nın yavaş yavaş söken şafağı karşısında milletimiz gibi, yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlar gibi büyük heyecan içindeyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun her birini aşacak irade, gayret, kudret ve kuvvete, Allah'ın izniyle, ziyadesiyle sahibiz."

"Her anımızı hizmet yolunda değerlendirmeye çalışıyoruz"

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Hamdolsun bugüne kadar bu emanete halel getirmedik, milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. İnşallah, bundan sonra da milletin emanetine leke sürdürmeyecek, milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz."