Tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin yeni destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.





TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN YENİ DESTEKLER BELLİ OLDU





Tarım ve Hayvancılığa destek paketinde;





2 yıla kadar geri ödemesiz kredi ile, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri yer alacak.





1 yıl hayvan bakım ve beslenme gideri (toplam 270 bin lira) olarak devlet tarafından karşılanacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;





'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' ile Aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz"

"Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız"

Deprem bölgesindeki üreticilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz.