Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve hayvancılık alanında alınan kararlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınların yeni destek paketinden faydalanabileceğini paylaştı.
Tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin yeni destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.
TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN YENİ DESTEKLER BELLİ OLDU
Tarım ve Hayvancılığa destek paketinde;
2 yıla kadar geri ödemesiz kredi ile, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri yer alacak.
1 yıl hayvan bakım ve beslenme gideri (toplam 270 bin lira) olarak devlet tarafından karşılanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' ile Aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz"
"Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız"
Deprem bölgesindeki üreticilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz.
Yerli üretime destek olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.