Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Esendemir'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde görev dönüşünde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esendemir'in ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak'ta görev yapan Güvenlik Korucusu Cumali Esendemir, görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında yaralanarak şehit oldu. Şehit Esendemir, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanmasında önemli görevler üstlenen bir güvenlik korucusuydu.