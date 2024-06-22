Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Horoz'un ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.
Katil Siyonist devlet İsrail bir kez daha sivilleri hedef aldı. İşgalci İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail tanklarının da El-Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığı, çadırlarda yangın çıktığı da aktarıldı. Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.
Mehmet Ali Horoz Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit oldu. 26 yaşındaki Mehmet Ali şehit olmadan önce çekilen videosunda, "Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden." sözleriyle vasiyetini söyledi.
MSB'den açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.
Amasya’da jandarma aracı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın oğlu Alp Aslan için sünnet arabası oldu. Alp Aslan için sünnet töreni tertip edildi. İl merkezindeki evlerinden elinde Türk bayrağıyla çıkan anne Hanife Çakı, bayrağı biricik evladı Alp Aslan'a verdi. Şehidin silah arkadaşları tarafından dilere destan sünnet konvoyu düzenlenirken; Alp Aslan'ın Türk bayrağını öptüğü anlar duygulandırdı. Söz konusu görüntüler, Amasya Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
ABD ve İran’ın terör örgütü PKK'ya dron ve füze sevkiyatı, sabırları taşırdı. Türkiye, bundan böyle terör örgütüne sevkiyata sessiz kalmayacak. Tespit edilirse yeni sevkiyat anında vurulacak. PKK'nın Suriye kolu YPG'li binlerce teröristi silahlandıran ABD, örgüte ayrıca 2 hava savunma sistemi verdi. PKK’nın lojistik üssüne dönüşen Süleymaniye Havalimanı için kritik bir karar alındı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Türkiye, yeni bir sevkiyat tespit ederse, silah kullanmak dâhil müdahale edecek.