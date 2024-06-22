Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı

ABD ve İran’ın terör örgütü PKK'ya dron ve füze sevkiyatı, sabırları taşırdı. Türkiye, bundan böyle terör örgütüne sevkiyata sessiz kalmayacak. Tespit edilirse yeni sevkiyat anında vurulacak. PKK'nın Suriye kolu YPG'li binlerce teröristi silahlandıran ABD, örgüte ayrıca 2 hava savunma sistemi verdi. PKK’nın lojistik üssüne dönüşen Süleymaniye Havalimanı için kritik bir karar alındı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Türkiye, yeni bir sevkiyat tespit ederse, silah kullanmak dâhil müdahale edecek.