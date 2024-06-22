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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.

10:19 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz
Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Horoz'un ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz
#şehit
1 saat önce
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