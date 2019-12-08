Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

CHP ilçe başkanı hakkındaki çirkin ifadeler nedeniyle tekrar aday olmayacağını açıkladı

CHP Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'un bir yakınının, 'Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' şeklinde sözlerini duyduğunu belirterek, 28 Aralık'ta tekrar aday olmayacağını duyurdu. Oğuzkan' Namusumla para kazandığım için mi ilçe başkanlığına yakışmıyorum? Hiç bir menfaatim olmadığı için mi ilçe başkanı olamıyorum' şeklinde konuştu.