Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları için yeni çalışma sinyali: Epey bir ilerleme kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Endonezya'da gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Sokak hayvanlarına ilişkin soruyla ilgili Erdoğan, "İstanbul’da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi" açıklamasında bulundu.