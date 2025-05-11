Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız” dedi.





ÇALIŞMALARI ANBEAN TAKİP EDİYORUZ

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedeflerine ilişkin de şunları söyledi: “Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah’ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum.”





KARDEŞLİK HUKUKUNU YÜCELTECEĞİZ

Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacaklarını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. ‘Gayret bizden, tevfik Allah’tandır’ diyorum.”

Erdoğan, gençleri yuva kurmaya ve evlenmeye özendirecek pek çok adım attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı, aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır.”





BİRÇOK SORUNUN KÖKENİNDE ALKOL VAR

İçki bağımlılığı yüzünden yuvaların yıkıldığını, ailelerin parçalandığını, nice çocuğun yetim ve öksüz büyümek zorunda kaldığını ifade eden Erdoğan, “Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. Şiddet, suç, intihar, sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor” şeklinde konuştu.





Arnavutluk’la iş birliği devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Rama’nın yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Arnavutluk’la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, gelecek süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti. Görüşmede Erdoğan, “Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci” zirvelerinin Arnavutluk’ta düzenlenmesinin Arnavutluk’un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.





Annemin ayağının altını öperdim

Kutsal mücadele ve müjde olan “Cennet annelerin ayakları altındadır.” hadis-i şerifini anımsatan Erdoğan, “Bakın, ‘Babaların ayakları altındadır.’ demiyor, annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, o da ayağını çekerdi. ‘Anne niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada, ben onu almak istiyorum, onu koklamak istiyorum.’ derdim. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada, şefkat orada, merhamet orada. Bütün bu mefhumların zihinlerdeki ilk karşılığı hep anneler olmuştur” diye konuştu.





Ailenin temelinde kadın var

Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temelinin anne ve kadın olduğunu vurgulayan Erdoğan, annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yapılırsa yapılsın refahın, huzurun, başarının elde edilemeyeceğine dikkat çekti. Erdoğan, 23 yıllık iktidarlarında bu hakikati asla göz ardı etmediklerini ifade ederek, “Anne ve çocuğa yönelik faaliyetlerimiz başta olmak üzere aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer tüm kurumlarımızla bilhassa annelere çok güçlü destekler verdik” ifadelerini kullandı.



