Dünyanın anneleri Türkiye’de bir arada: Kültürleri buluşturan anneler günü

Anneler Günü bu yıl, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından anneleri İstanbul’da bir araya getiren özel bir programla kutlanıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 10 Mayıs’ta düzenlenen

Anneler Günü bu yıl, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından anneleri İstanbul’da bir araya getiren özel bir programla kutlanıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 10 Mayıs’ta düzenlenen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30’u aşkın yabancı anne yer alacak. Bu özel günde “annelik” sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.