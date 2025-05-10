Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Dünyanın anneleri Türkiye’de bir arada: Kültürleri buluşturan anneler günü

Dünyanın anneleri Türkiye’de bir arada: Kültürleri buluşturan anneler günü

12:5410/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde farklı coğrafyalardan annelerle buluşuyor. Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30’u aşkın yabancı anne bir araya geliyor.

Anneler Günü bu yıl, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından anneleri İstanbul’da bir araya getiren özel bir programla kutlanıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 10 Mayıs’ta düzenlenen
“Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye”
programı, anneliğin evrensel gücünü ve kültürlerarası dayanışmayı yücelten bir platforma dönüşüyor.

TÜRKİYE’Nİ NDÖRT BİR YANINDAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30’u aşkın yabancı anne yer alacak. Bu özel günde “annelik” sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.

SİYASET VE SANATIN ANNELERİ BİR ARADA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın masasında Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit ve İstanbul’da hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yer alacak. Topluma ilham veren, hayatlarıyla umut ve cesaret aşılayan annelerin buluşacağı bu duygu dolu günde; sevgi, fedakârlık ve annelik ekseninde güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#AK Parti
#Anneler Günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü mesajları ile sözleri - Anneanneye, babaanneye, ablaya, eşe kayınvalideye gönderilecek farklı Anneler Günü kutlama mesajları 2025