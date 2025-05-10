Dünyanın anneleri Türkiye’de bir arada: Kültürleri buluşturan anneler günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde farklı coğrafyalardan annelerle buluşuyor. Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30’u aşkın yabancı anne bir araya geliyor.
TÜRKİYE’Nİ NDÖRT BİR YANINDAN
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri, koruyucu anneler ve ülkemizin dört bir yanından gelen annelerin yanı sıra; Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 30’u aşkın yabancı anne yer alacak. Bu özel günde “annelik” sadece bir sıfat değil, aynı zamanda ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olarak sahneye çıkacak.
SİYASET VE SANATIN ANNELERİ BİR ARADA
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın masasında Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit ve İstanbul’da hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yer alacak. Topluma ilham veren, hayatlarıyla umut ve cesaret aşılayan annelerin buluşacağı bu duygu dolu günde; sevgi, fedakârlık ve annelik ekseninde güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.