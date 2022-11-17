Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması: Gençlere kampanya olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde aralarında Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan ve GZT muhabiri Ümmü Gülsüm Durmuş'un da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli ve milli otomobil TOGG'u eleştiren muhalefete eleştirilerde bulundu. TOGG'un Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine davet edilmelerine rağmen gelmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi ziyaret etmek istiyorlar. Niye olmasın dedik. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar bir defa -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel.

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'KÜLLİYE BENİM MÜLKÜM DEĞİL BURASI MİLLETİN'

Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor. Şimdi TOGG’la ilgili de hani diyordu ya ‘Nerede fabrika?’ Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj: Dökülen her damla kana ortaksınız

TOGG'DA GENÇLERE ÖZEL KAMPANYA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '

' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız."

Yerli araç TOGG en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?