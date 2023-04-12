Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yedili koalisyon ve Akşener’e sert eleştiri: Masayı tekmeleyip yeniden oturdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM–Gar–Kızılay Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar İstasyonu üzerinden YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek'' açıklamasında bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş'a hizmet eleştirisi

Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Yavaş'a tepki göstererek, ''Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.

'İP sen ne iş yapıyorsun? Hani milliyetçiydin'

İYİ Parti lideri Akşener'in masadan ayrıldıktan sonra geri dönmesi, ve Kılıçdaroğu'nun HDP tarafından desteklenmesini sert bir dille eleştiren Erdoğan şunları söyledi: "Bay bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ne yaptı? Ona şu kadar, buna şu kadar, birisine bu kadar yetmez ki, 6'lı masa hepsinden doyması lazım. 7'li masa var o da masanın altındaydı çıktı. Şimdi soruyorum, İP sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan masadan çıktın gittin? Hani sen milliyetçiydin, sen yerliydin, milliydin, bay bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısı ile niçin partisinde değil de parlamentoda görüşmeyi yaptı? Şimdi ne yaptılar, partilerinin adını da değiştirdiler yeni bir isimle ortaya çıktılar. Burada bu projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir.













'CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar'

Bilhassa son 2 ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. Artık şurada kaldı 35 gün. Kurdukları 7'li masanın etrafındaki her bir parti kendi geçmişlerine, kendi kırmızı çizgilerine dair ne varsa hepsini bir kenara bıraktı hepsini de çiğneyip geçti. Bir yıldır millete umut diye tanıttıkları masaya kumar masası dediler, noter masası dediler tekmelediler. Sonra tıpış tıpış o masaya dönüp tekrar oturdular. Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.









'PKK elebaşları her gün Yedili Masa'ya desteğini açıklıyor'