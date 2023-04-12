Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Belediye başkanları başka heves peşinde bu şehirleri sahipsiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını en kısa sürede sararak, tüm şehirleri afetlere dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu hazırlığı yaparken insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.





Erdoğan, Gar İstasyonu'nda düzenlenen, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni'nde konuştu.





Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Erdoğan, "Rabb'imden bu millete bir daha şubat ayında yaşadığımız büyük depremler gibi imtihanlar yaşatmamasını diliyorum. İnşallah bu depremin yaralarını en kısa sürede sararak, tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız" dedi.





Bu hazırlığı yaparken insanların hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklara güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek hazırlamaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şehirleri, altyapı ve üstyapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri adım adım hayata geçirdiklerini anlattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın, 3,3 kilometre uzunluğa, 3 istasyona sahip olduğunu bildirdi. Bu metro hattı ile gar istasyonu üzerinden yüksek hızlı trene, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapılabileceğini belirten Erdoğan, Adliye İstasyonu'ndan Başkentray'a geçilebileceğini, Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent-Çayyolu ve Ankaray metrolarına erişilebileceğini aktardı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:





"Bu hattın ülkemize, karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda, daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyolu ile 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilometrelik, Keçiören-AKM ile 9,2 kilometrelik, bugün de AKM-Gar-Kızılay ile 3,3 kilometrelik olmak üzere toplam 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.





Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde işte bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Niye? Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız."









"Ankara'yı, Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz"





Metro hatları, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm projeleri, yollar, içme suyu ve arıtma tesisleriyle şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli AKM-Gar-Kızılay Hattı'nı da bu yaklaşımla inşa ederek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.





Başkent Ankara'nın sadece metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmadıklarını, mevcut 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldıklarını bildiren Erdoğan, "Böylece metro hatlarında çalışan araç sayısını dört katına yükselterek, kapasiteyi ve konforu da artırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz" dedi.





Alandakilere, "14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Ya Allah Bismillah' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, alandakilerden "Evet" cevabını aldı.





"Şimdi kolları sıvama vakti"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her seçiminin, milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:





"Ama 14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir. Cumhuriyetimizin ilk asrındaki mücadelemizde, tek parti faşizmi, vesayet, darbe, terör, kriz dönemlerini inşallah bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Şimdi Türkiye Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, Büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli, girizgahı olarak görüyoruz.





Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ne yaptı? Ona şu kadar, buna şu kadar, birisine bu kadar yetmez ki 6'lı masa hepsinden doyması lazım. 7'li masa var, o da masanın altındaydı, çıktı. Şimdi soruyorum. İP, sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan hep masadan kaçtın gittin? Hani sen milliyetçiydin, hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal, terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niçin partisinde değil de parlamentoda görüşmeyi yaptı? Şimdi ne yaptılar, partilerinin adını da değiştirdiler, yeni bir isimle ortaya çıktılar. Bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir."









İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü. Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım.





Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular.





CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.





Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız... Ve demokrasi sandığına bunları...





Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar.





Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız.





Terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum. Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi LGBT. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye derdi yok. Şu anda millet ittifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız?





Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de Saadet'i de nereye Deva'ysa bilmiyorum. Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır.





Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor.





Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin başkanları onlarda değil mi? Bir eseriniz olsun be.





Masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka, yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil geriye götürmeye geliyor.





Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi. Durmak yok, yola devam. Doğru adımlarla doğru zaman. Rabbim hepinizden razı olsun. Unutmayın, eskilerin deyimiyle çalıda gül bitmez, çalıda gül bitmeyeceği gibi bunlardan da hayırlı iş eser sadır olmaz.





Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar. Merak etmeyin, başaramayacaklar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhteris nedeniyle heba edilmesine göz yummayacağız.14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız?





14 Mayıs bu bakımdan çok önemli, Cumhurbaşkanlığında oyunuza talibiz. Parlamentoda oyunuza talibiz. Cumhur İttifakı'nı gümbür gümbür Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleriyle inşallah bu seçimlerde sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız?



