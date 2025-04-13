Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF'deki konuşması kitap haline getirildi

Türkiye'nin önemli marka değerlerinden olan, barış diplomasisi açısından kritik öneme sahip ADF'ye bu yıl 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 64 bakan, 46 ülkeden 1000'e yakın basın mensubu olmak üzere 6 binden fazla kişinin katıldığına dikkati çeken Altun, "Bugün, dünyanın belki de hiç olmadığı kadar barışa, adalete ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler ve insanlık olarak sorumluluklarımız büyük." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında vurguladığı 'Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, ayrışmanın değil ittifakın; kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek, böyle bir dünyada yaşamak, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz.' gibi sözleri tüm insanlık için önemli bir mesaj niteliği taşımaktadır. Yine 'Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür' sözleri dünya barışı ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı aksiyon alamayanlar açısından oldukça anlamlıydı. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajlarını, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarını kitaplaştırdık."